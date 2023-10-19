مراسل المنار: عشرات الإصابات جراء قصف الاحتلال منزلًا في ‫خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 19 2023 - 14:50

مراسل المنار: عشرات الإصابات جراء قصف الاحتلال منزلًا في ‫خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 6 mins 19 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة