انفوغراف | رؤساء الاجهزة العسكرية والامنية الصهيونية ” فشلنا “

بعد رئيس أركان العدو هرتسي هاليفي انضم رئيس شعبة الاستخبارات في جيش العدو الصهيوني ” أهارون ماليفا ” ليعترف بالفشل الكبير في حماية المستوطنين والمستوطنات في غلاف غزة من طوفان المقاومين في عملية طوفان الاقصى ، وكان قائد القوات الجوية ” تومر با ” و رئيس الشاباك ” رونين با ” بالاضافة الى رئيسة هيئة الامن القومي ” تساحي هنغبي ” قد أقروا بأن طوفان الاقصى هو فشل ذريع لاستخباراته ولجيشهم حيث استطاع مقاتلوا المقاومة الفلسطينيتة أن يصلوا الى عمق 8 كيلومترات داخل مستوطنات غلاف غزة دون أي مواجهة وخلال 3 ساعات فقط .

المصدر: اعلام العدو