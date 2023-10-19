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October 19 2023 - 14:54

انفوغراف | رؤساء الاجهزة العسكرية والامنية الصهيونية ” فشلنا “

منذ 11 mins 19 October، 2023
اسرى صهاينة لدى المقاومة الفلسطينية
فلسطين - كيان العدو
علي علاء الدين

 

بعد رئيس أركان العدو هرتسي هاليفي انضم رئيس شعبة الاستخبارات في جيش العدو الصهيوني ” أهارون ماليفا ” ليعترف بالفشل الكبير في حماية المستوطنين والمستوطنات في غلاف غزة من طوفان المقاومين في عملية طوفان الاقصى ، وكان قائد القوات الجوية ” تومر با ” و رئيس الشاباك ” رونين با ”  بالاضافة الى رئيسة هيئة الامن القومي ” تساحي هنغبي  ” قد أقروا بأن طوفان الاقصى هو فشل ذريع لاستخباراته ولجيشهم حيث استطاع مقاتلوا المقاومة الفلسطينيتة أن يصلوا الى عمق 8 كيلومترات داخل مستوطنات غلاف غزة دون أي مواجهة وخلال 3 ساعات فقط  .

انفوغراف فشل صهيوني

المصدر: اعلام العدو

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