طوفان الاقصى | اليوم الـ 13 ليلة دامية في غزة..عشرات الشهداء وتدمير مربعات سكنية بأكملها بطائرات الاحتلال

ارتكبت قوات الاحتلال، مجازر مروعة في قطاع غزة فجر الخميس، راح ضحيتها عشرات الشهداء ومرات الإصابات، في سلسلة عمليات قصف للمنازل الأحياء في عدد من مناطق القطاع.

ومنذ بدء العملية وبحسب بيان، فقد بلغ إجمالي ما وصل لمستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة 3478 شهيدًا بينهم 853 طفلًا و636 سيدة، وإصابة 12065 آخرين.

الاجرام الصهيوني لا يتوقف… نساء وأطفال شهداء فجر اليوم بفعل المجازر الصهيونية في مخيم جباليا شمال غزة جراء العدوان المتواصل لليوم الـ 13 على التوالي

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الطواقم الطبية لازالت تعمل بكل طاقتها من أجل إنقاذ عشرات الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المكثفة.

وأفاد مراسل قناة فلسطين اليوم ان ارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مجزرة جديدة بحق المدنيين من الأطفال والنساء في استهداف منزل وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية أن 15 مواطنًا استشهدوا على الأقل فيما أصيب عدد كبير بجروح مختلفة جراء استهداف منزل في شارع السيقلي غرب مدينة خانيونس.

وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف ما زالت تتوالى لمستشفى ناصر الطبي محاولة انقاذ الجرحى ونقل الشهداء من مكان الاستهداف.

كما شنت الطائرات غارة على منزل قرب مدرسة أحمد عبد العزيز التي تؤوي نازحين في منطقة الحاووز بمخيم خانيونس جنوب القطاع، ما أوقع شهداء وجرحى.

طيران الاحتلال الصهيوني يستهدف الكلية الجامعية في تل الهوا بقطاع غزة

وأفادت مصادر فلسطينية بارتقاء تسعة شهداء على الأقل بينهم سبعة أطفال في قصف على منزل عائلة البكري جنوب خانيونس، ونقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة، وما زال العديد من أفراد العائلة تحت الركام”، كما أغارات طائرات الاحتلال على أحد المنازل في منطقة رفح.

إخلاء عدد من الأطفال من تحت الأنقاض إثر لقصف الهمجي الصهيوني للمنازل الآمنة في قطاع غزة

أفادت المصادر الطبية بارتقاء 33 شهيد في اقل من ساعة جراء قصف الاحتلال منازل عائلة بريكة وضهير وحسونة في المدينة.

ووسط قطاع غزة دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم برجين سكنيين في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وشنت الطائرات غارة على منزل قرب مدرسة أحمد عبد العزيز التي تؤوي نازحين في منطقة الحاووز بمخيم خانيونس جنوب القطاع، ما أوقع شهداء وجرحى.

وتجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق ومبان سكنية متفرقة في رفح ‫جنوب قطاع غزة، وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة استشهد طفل رضيع وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في عمارة النمنم، وفق شهود عيان.

وذكر شهود عيان أن طائرات الاحتلال استهدفت برج رقم (1) ورقم (2) في مجمع أبراج الزهراء ودمرتهما بشكل كامل.

وافادت وزارة الداخلية ان طائرات الاحتلال تدمر برج الأندلس في منطقة الكرامة شمال قطاع غزة، والمكون من 14 طابقا.

ما تبقى من أبراج سكنية في منطقة الزهراء وسط غزة بعد قصفها من قبل طيران الاحتلال الاحتلال يدمر 3 أبراج سكنية في مدينة الزهراء في منطقة الوسطى بغزة

ويُشار إلى أن تقرير صادر عن مكتب الإعلام الحكومي أوضح أن أضرار المباني السكنية نتيجة الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة حتى نهاية اليوم الـ12 للحرب، بلغت نحو (4821) مبنى سكنياً هدمها الاحتلال كلياً، تضم (12,845 ألف) وحدة سكنية، فيما تضررت نحو (121,000 ألف) وحدة سكنية بشكل جزئي منها (9,055) وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

الأزهر الشريف يدعو الأمة الإسلامية لدعم غزة بالعدة والعتاد





ودعا الأزهر الشريف يوم أمس الأربعاء، الأمة الإسلامية إلى استثمار ما تملكه من “عدة وعتاد” لدعم الشعب الفلسطيني، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في أعقاب المجزرة التي اقترفها جيش الاحتلال يوم الثلاثاء بمستشفى المعمداني في غزة، وخلّفت مئات الشهداء والجرحى، مطالباً الشعوب العربية والإسلامية إلى “إعادة النظر في الاعتماد على الغرب”، الذي وصفه بـ”المتغطرس”.

وقال في بيان إنه يتوجب “على الأمة العربية والإسلامية أن تعيد النظر جذريا في الاعتماد على الغرب الأوروبي الأميركي المتغطرس”، مضيفاً أن “على الأمة الإسلامية أن تستثمر ما حباها الله به من قوة وأموال وثروات، وما تملكه من عُدة وعتاد، وأن تقف به خلف فلسطين وشعبها المظلوم، الذي يواجه عدوا فقد الضمير والشعور والإحساس، وأدار ظهره للإنسانية والأخلاق، وكل تعاليم الرسل والأنبياء”.

وأشار إلى أنه “على الفلسطينيين أن يثقوا في أن الغرب بكل ما يملك من طاقات عسكرية وآلات تدميرية ضعيف وخائف حين يلقاكم أو تلقونه، فهو يُقاتل على أرض غير أرضه، ويدافع عن عقائد و(أيديولوجيات) بالية”.

كما دعا الفلسطينيين إلى الصمود في وجه هجمات (إسرائيل) “الوحشية البربرية”، وعدم السقوط في فخ “الوهن” أمام من وصفهم بـ “وحوش الأدغال”.

واستشهد أكثر من 500 مواطنًا وأصيب المئات بجروح مختلفة إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ساحة المستشفى المكتظ بألاف المرضى والنازحين مساء الأحد.

كتائب القسام تقصف تل أبيب بصواريخ بعيدة المدى

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري حركة حماس، عن قصف مدينة تل أبيب، مؤكدة أن القصف يأتي “ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”، ودوت صفارات الإنذار في مناطق تل أبيب وبتاح تكفا بمنطقة الوسط..

ويأتي إطلاق الصواريخ خلال تنفيذ طائرات الجيش الإسرائيلي غارات متواصلة عنيفة وضخمة على مناطق متفرقة بقطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء معركة طوفان الأقصى إلى 306

هذا وارتفع عدد قتلى جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إلى 306 جنديًا وضابطًا، وذلك منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ونشر جيش الإحتلال أسماء 3 جنود جدد من قتلاه، لافتًا إلى أنّه “تم إخبار عائلاتهم”.

وبذلك، ارتفع عدد جنود الإحتلال القتلى منذ بداية معركة طوفان الأقصى إلى 306 برتب عسكرية متفاوتة.

من جهته، أعلن جيش الإحتلال شن عدوان انتقامي على المدنيين في قطاع غزة بعد فشله في مواجهة المقاومين، أطلق عليه اسم عملية “السيوف الحديدية”.

سوناك يصل تل أبيب في إطار جولة بالمنطقة ومساعي للتوصل إلى تهدئة في غزة

ووصل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إلى تل أبيب، اليوم الخميس، قبل أن يتوجّه إلى دول أخرى في المنطقة في محاولة للتوصل إلى “تهدئة الحرب” الدائرة بين قوات الإحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبحسب بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء البريطاني، فإنّ “سوناك سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ”.

وقال سوناك في بيان قبل بدء جولته في المنطقة، إنّ “الهجوم على المستشفى الأهلي في غزة يتعين أن يكون لحظة فاصلة للقادة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، للعمل معًا لتجنب مزيد من التصعيد الخطير للصراع”، مؤكدًا “حرصه على أن تكون المملكة المتحدة في طليعة هذه الجهود”، مشدداً على أنّ “كل مدني يموت هو مأساة”، لافتا إلى أنّ “أرواحا كثيرة أزهقت نتيجة هذه الأعمال المروعة”.

ولفت البيان إلى أنّ جولة سوناك الشرق أوسطية ستستمر يومين، وسيؤكد خلالها وجوب إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وتمكين البريطانيين العالقين في القطاع من مغادرته.

المصدر: وكالات فلسطينية