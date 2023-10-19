منذ ساعات فجر اليوم قصفت طائرات الاحتلال 4 منازل على رؤوس ساكنيها في غزة ووجود شهداء وعشرات الجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2023 - 08:46

منذ ساعات فجر اليوم قصفت طائرات الاحتلال 4 منازل على رؤوس ساكنيها في غزة ووجود شهداء وعشرات الجرحى

منذ 20 mins 19 October، 2023
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