عدد كبير من الشهداء وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مبان عدّة وسط خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2023 - 08:46

عدد كبير من الشهداء وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مبان عدّة وسط خانيونس

منذ 42 mins 19 October، 2023
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