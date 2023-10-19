قصف منزل عائلة لبد في مخيم جباليا وهناك عدد من المواطنين الجيران والنساء والأطفال تحت الانقاض وما زال البحث عنهم مستمرا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2023 - 07:14

قصف منزل عائلة لبد في مخيم جباليا وهناك عدد من المواطنين الجيران والنساء والأطفال تحت الانقاض وما زال البحث عنهم مستمرا

منذ 1 ساعة 19 October، 2023
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