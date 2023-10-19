33 شهيدًا في مستشفى النجار بقطاع غزة جراء غارات الاحتلال الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2023 - 07:14
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33 شهيدًا في مستشفى النجار بقطاع غزة جراء غارات الاحتلال الأخيرة
منذ 1 ساعة
19 October، 2023
عاجل
طوفان الاقصى
غزة
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