الاحتلال يعلن مخيم نور شمس بطولكرم منطقة عسكرية مغلقة حتى اشعار آخر – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2023 - 07:14

الاحتلال يعلن مخيم نور شمس بطولكرم منطقة عسكرية مغلقة حتى اشعار آخر

منذ 1 ساعة 19 October، 2023
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