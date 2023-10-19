الخارجية البريطانية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى لبنان وتشجع الموجودين على المغادرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2023 - 05:42

الخارجية البريطانية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى لبنان وتشجع الموجودين على المغادرة

منذ 20 mins 19 October، 2023
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