33 شهيد في اقل من ساعة جراء قصف الاحتلال منازل في مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2023 - 05:30

33 شهيد في اقل من ساعة جراء قصف الاحتلال منازل في مدينة رفح

منذ 1 ساعة 19 October، 2023
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