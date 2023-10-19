حماس: نثمّن البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي وندعو إلى تنفيذه بوقف عدوان الاحتلال ضد غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 19 2023 - 02:40

حماس: نثمّن البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي وندعو إلى تنفيذه بوقف عدوان الاحتلال ضد غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري

منذ 2 ساعة 19 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة