شهداء وجرحى جراء قصف صهيوني استهدف محيط مستشفى القدس في تل الهوى غربي غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2023 - 01:08

شهداء وجرحى جراء قصف صهيوني استهدف محيط مستشفى القدس في تل الهوى غربي غزة

منذ 38 mins 19 October، 2023
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