بايدن: الإجراءات قد تأخذ بعض الوقت في ما يتعلق بإدخال المساعدات إلى غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2023 - 01:08

بايدن: الإجراءات قد تأخذ بعض الوقت في ما يتعلق بإدخال المساعدات إلى غزة

منذ 1 ساعة 18 October، 2023
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