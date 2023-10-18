‫إعلام العدو: المنظومة الأمنية تقدر بأن هناك ما لا يقل عن 20 ‫مسلحا من حماس ما زالوا يتمركزون في غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 22:00

‫إعلام العدو: المنظومة الأمنية تقدر بأن هناك ما لا يقل عن 20 ‫مسلحا من حماس ما زالوا يتمركزون في غلاف غزة

منذ 31 mins 18 October، 2023
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