حماس: صواريخ المقاومة محلية الصنع وليس لديها قوة تدميرية كالتي تتسبب بقتل المئات في يوم واحد – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 22:04

حماس: صواريخ المقاومة محلية الصنع وليس لديها قوة تدميرية كالتي تتسبب بقتل المئات في يوم واحد

منذ 1 ساعة 18 October، 2023
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