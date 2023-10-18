مراسل المنار: الهدوء يسيطر على المنطقة الممتدة من رأس الناقورة حتى عيتا الشعب جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 18 2023 - 20:34

مراسل المنار: الهدوء يسيطر على المنطقة الممتدة من رأس الناقورة حتى عيتا الشعب جنوب لبنان

منذ 33 mins 18 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة