المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نرحب بدعوة رئيس المجلس الأوروبي للتحقيق الدولي في مجزرة المعمداني ونطالب بالتحقيق على أعلى مستوى في كل الجرائم المرتكبة من الاحتلال منذ بداية العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 20:34

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نرحب بدعوة رئيس المجلس الأوروبي للتحقيق الدولي في مجزرة المعمداني ونطالب بالتحقيق على أعلى مستوى في كل الجرائم المرتكبة من الاحتلال منذ بداية العدوان

منذ 34 mins 18 October، 2023
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