الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب مجازر بحق 433 عائلة وصل منها 2421 شهيدا ولا زال المئات تحت الأنقاض – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 20:34

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب مجازر بحق 433 عائلة وصل منها 2421 شهيدا ولا زال المئات تحت الأنقاض

منذ 22 mins 18 October، 2023
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