طائرات العدو الاسرائيلي تقصف عمارة “الكحلوت” بشارع عسلية في جباليا بغزة ووجود عدد من الإصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 20:34

طائرات العدو الاسرائيلي تقصف عمارة “الكحلوت” بشارع عسلية في جباليا بغزة ووجود عدد من الإصابات

منذ 39 mins 18 October، 2023
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