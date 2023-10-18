البيت الأبيض: بايدن جدد دعمه لـ”إسرائيل” وأكد تصميم واشنطن على تزويد تل أبيب بما تحتاجه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 18 2023 - 20:32

البيت الأبيض: بايدن جدد دعمه لـ”إسرائيل” وأكد تصميم واشنطن على تزويد تل أبيب بما تحتاجه

منذ 1 ساعة 18 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة