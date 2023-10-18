وزارة الصحة الفلسطينية: ارتقاء شابين برصاص العدو الاسرائيلي في بلدة شقبا قضاء رام الله بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 17:28

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتقاء شابين برصاص العدو الاسرائيلي في بلدة شقبا قضاء رام الله بالضفة المحتلة

منذ 8 mins 18 October، 2023
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