الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: هزيمة العدو الصهيوني لن تترمم بإرتكاب الجرائم والمجازر بحق النساء والأطفال – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 17:30

الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: هزيمة العدو الصهيوني لن تترمم بإرتكاب الجرائم والمجازر بحق النساء والأطفال

منذ 39 mins 18 October، 2023
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