وزارة الصحة في غزة: تلقنيا نحو 1300 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 600 طفل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 15:56

وزارة الصحة في غزة: تلقنيا نحو 1300 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 600 طفل

منذ 10 mins 18 October، 2023
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