موقع المالكية الصهيوني يستهدف مزارعين في حقولهم من الجانب اللبناني ما تسبب بوقوع جريحين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 15:56

موقع المالكية الصهيوني يستهدف مزارعين في حقولهم من الجانب اللبناني ما تسبب بوقوع جريحين

منذ 14 mins 18 October، 2023
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