مراسل المنار: رشقات صاروخية تطلقها المقاومة من غزة وصافرات الانذار تدوي في القاعدة العسكرية في مستوطنة “حتسريم” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 15:56

مراسل المنار: رشقات صاروخية تطلقها المقاومة من غزة وصافرات الانذار تدوي في القاعدة العسكرية في مستوطنة “حتسريم”

منذ 31 mins 18 October، 2023
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