حمدان: أميركا والدول الغربية يتحملون مسؤولية الجرائم التي ‫يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 14:26

حمدان: أميركا والدول الغربية يتحملون مسؤولية الجرائم التي ‫يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة

منذ 31 mins 18 October، 2023
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