‫القيادي في حركة حماس اسامة حمدان: مجزرة مستشفى المعمداني ‫التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي هي من أفظع مجازر العصر الحديث – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 14:26

‫القيادي في حركة حماس اسامة حمدان: مجزرة مستشفى المعمداني ‫التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي هي من أفظع مجازر العصر الحديث

منذ 32 mins 18 October، 2023
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