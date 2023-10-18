الوزير المرتضى لمواطني الولايات المتحدة: صواريخ من صناعة دولتكم قتلت مئات الاطفال والأطباء والمدنيين الابرياء

وجه وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى رسالة عبر حسابه على منصة “إكس” ‏الى مواطني الولايات المتحدة الاميركية قال فيها: “المستشفى المعمداني في غزة جرى قصفه بالامس بصواريخ من صناعة دولتكم بعد تحريضٍ ادارتكم ووزير خارجيتكم بلينكن ورئيسكم بايدن لمجرم الحرب نتانياهو واصرارهما على الوقوف مع المجرمين الجلاّدين المغتصبين ضد الفلسطينيين الابرياء اصحاب الارض وضد مصالحكم في هذه الدنيا.”

واضاف:” القصف المذكور ادى الى مجزرة في حق مئات الاطفال والنساء والأطباء والمدنيين الابرياء الذين تركتهم ادارتكم عن عمد فريسةً بين براثن الإسرائيليين اعداء الانسانية”.

وختم:” خذوا هذا بعين الاعتبار وتصرفوا على أساسه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام