الأزهر الشريف: على الأمة الاسلامية استغلال قوتها وثرواتها ‫وأن تقف خلف فلسطين وشعبها الذي يواجه عدوا فقد الضمير والاخلاق – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 12:54

الأزهر الشريف: على الأمة الاسلامية استغلال قوتها وثرواتها ‫وأن تقف خلف فلسطين وشعبها الذي يواجه عدوا فقد الضمير والاخلاق

منذ 1 ساعة 18 October، 2023
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