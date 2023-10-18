7 شهداء يصلون مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف عدد من المنازل وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 06:48

7 شهداء يصلون مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف عدد من المنازل وسط قطاع غزة

منذ 29 mins 18 October، 2023
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