شهداء وإصابات في قصف شقة سكنية في مدينة حمد بخانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 06:46

شهداء وإصابات في قصف شقة سكنية في مدينة حمد بخانيونس

منذ 1 ساعة 18 October، 2023
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