عشرات الشهداء جراء غارات الاحتلال على مناطق شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 18 2023 - 05:14

عشرات الشهداء جراء غارات الاحتلال على مناطق شمال قطاع غزة

منذ 8 mins 18 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة