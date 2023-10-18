طائرات الاحتلال الاسرائيلي تواصل عدوانها على مناطق عدة في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 05:16

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تواصل عدوانها على مناطق عدة في قطاع غزة

منذ 1 ساعة 18 October، 2023
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