غارات عنيفة جدا على منطقة الشجاعية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 03:44

غارات عنيفة جدا على منطقة الشجاعية

منذ 57 mins 18 October، 2023
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