حزب الله: لتكن الرسالة واضحة أن هذا يوم له ما بعده على ‌‌‏طريق المقاومة والانتصار والاقتصاص للمظلوم من الظالم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2023 - 00:42

حزب الله: لتكن الرسالة واضحة أن هذا يوم له ما بعده على ‌‌‏طريق المقاومة والانتصار والاقتصاص للمظلوم من الظالم

منذ 59 mins 17 October، 2023
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