هنية: مجزرة المعمداني تؤكد وحشية العدو وحجم الهزيمة المدوية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 23:10

هنية: مجزرة المعمداني تؤكد وحشية العدو وحجم الهزيمة المدوية

منذ 18 mins 17 October، 2023
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