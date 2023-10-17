هنية: العدو واهم اذا ظن ان المجزرة ستدفع شعبنا الى الاستسلام او انها ستغطي على هزيمته – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 23:10

هنية: العدو واهم اذا ظن ان المجزرة ستدفع شعبنا الى الاستسلام او انها ستغطي على هزيمته

منذ 17 mins 17 October، 2023
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