مسيرات حاشدة في الضاحية الجنوبية لبيروت وعدد من المناطق تضامنا مع غزة واستنكارا للمجازر الصهيونية بحق المدنيين والاطفال – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 23:08

مسيرات حاشدة في الضاحية الجنوبية لبيروت وعدد من المناطق تضامنا مع غزة واستنكارا للمجازر الصهيونية بحق المدنيين والاطفال

منذ 44 mins 17 October، 2023
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