الدفاع المدني في غزة: دخلنا ساحة مستشفى المعمداني ولم نجد ‫جرحى بل وجدنا مئات الشهداء اشلاء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 21:38

الدفاع المدني في غزة: دخلنا ساحة مستشفى المعمداني ولم نجد ‫جرحى بل وجدنا مئات الشهداء اشلاء

منذ 38 mins 17 October، 2023
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