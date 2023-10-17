‫حركة حماس: مجزرة مشفى المعمداني وسط قطاع غزة جريمة ابادة ‫جماعية تكشف حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وارهابها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 21:36

‫حركة حماس: مجزرة مشفى المعمداني وسط قطاع غزة جريمة ابادة ‫جماعية تكشف حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وارهابها

منذ 39 mins 17 October، 2023
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