حزب الله يدعو للتجمع التضامني الكبير في حارة حريك غدا الاربعاء الساعة الثانية بعد الظهر استنكارا لمجازر الصهاينة بحق اطفال الامة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 23:08

حزب الله يدعو للتجمع التضامني الكبير في حارة حريك غدا الاربعاء الساعة الثانية بعد الظهر استنكارا لمجازر الصهاينة بحق اطفال الامة

منذ 46 mins 17 October، 2023
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