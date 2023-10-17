اعلام العدو يتحدث عن اصابة مركبة في سديروت بصاروخ اطلق من قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 17 2023 - 20:06

اعلام العدو يتحدث عن اصابة مركبة في سديروت بصاروخ اطلق من قطاع غزة

منذ 45 mins 17 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة