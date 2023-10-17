كتائب القسام تزف الشهيد القائد ايمن نوفل عضو المجلس العسكري ‫العام والذي استشهد اثر القصف الصهيوني على مخيم البريج في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 17:02

كتائب القسام تزف الشهيد القائد ايمن نوفل عضو المجلس العسكري ‫العام والذي استشهد اثر القصف الصهيوني على مخيم البريج في غزة

منذ 21 mins 17 October، 2023
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