سرايا القدس تقصف مواقع في غلاف غزة بعدد من الصواريخ وقذائف ‫الهاون ردا على استهداف المدنيين  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 15:32

سرايا القدس تقصف مواقع في غلاف غزة بعدد من الصواريخ وقذائف ‫الهاون ردا على استهداف المدنيين 

منذ 15 mins 17 October، 2023
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