مراسل المنار: العدو الإسرائيلي يستهدف اطراف بلدة البستان ‫بالقذائف المدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 17 2023 - 15:30

مراسل المنار: العدو الإسرائيلي يستهدف اطراف بلدة البستان ‫بالقذائف المدفعية

منذ 1 ساعة 17 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات