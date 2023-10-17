اعلام العدو: اطلاق صاروخ ثانٍ مضاد للدروع عند تلال “راميم” ‫في الجليل الاعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 14:00

اعلام العدو: اطلاق صاروخ ثانٍ مضاد للدروع عند تلال “راميم” ‫في الجليل الاعلى

منذ 22 mins 17 October، 2023
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