اعلام العدو: صافرات الانذار تدوي في محيط غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 10:56

اعلام العدو: صافرات الانذار تدوي في محيط غلاف غزة

منذ 25 mins 17 October، 2023
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