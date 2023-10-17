إعلام الاحتلال: نحن نرى التدخل الأميركي في المنطقة وما رأيناه في اليومين الماضيين هو أن الولايات المتحدة تتولى قيادة الحدث كله هنا – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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October 17 2023 - 10:56

إعلام الاحتلال: نحن نرى التدخل الأميركي في المنطقة وما رأيناه في اليومين الماضيين هو أن الولايات المتحدة تتولى قيادة الحدث كله هنا

منذ 37 mins 17 October، 2023
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