22 شهيدًا وأكثر من 30 إصابة في قصف منزل غربي رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 06:22

22 شهيدًا وأكثر من 30 إصابة في قصف منزل غربي رفح

منذ 33 mins 17 October، 2023
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