وزارة الداخلية بغزة: شهـداء وجرحى جراء استهداف من طائرات الاحتلال لمنزل في شارع القساطنة بمحافظة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 17 2023 - 06:22

وزارة الداخلية بغزة: شهـداء وجرحى جراء استهداف من طائرات الاحتلال لمنزل في شارع القساطنة بمحافظة خانيونس

منذ 1 ساعة 17 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة